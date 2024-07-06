На Украине уличили командование ВСУ в накручивании статистики по сбитым дронам

Депутат Рады Безуглая уличила ВСУ в накручивании статистики по сбитым дронам

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая уличила командование Вооруженных сил страны (ВСУ) в накручивании статистики по сбитым дронам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Совесть не мешает командующему Воздушными силами ВСУ, неизменному генералу [Николаю] Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять "Шахедов" (дроны Shahed — прим. "Ленты.ру"), их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять», — рассказала Безуглая.

Ранее депутат обвинила Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16. Безуглая, в частности, заявила, что отношение руководства ВСУ к обучению пилотов «не выдерживает никакой критики».

Перед этим сообщалось, что Безуглая подала в Государственное бюро расследований заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. Она назвала болотом происходящее в высшем военном руководстве страны.