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18:24, 6 июля 2024Бывший СССР

На Украине уличили командование ВСУ в накручивании статистики по сбитым дронам

Депутат Рады Безуглая уличила ВСУ в накручивании статистики по сбитым дронам

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая уличила командование Вооруженных сил страны (ВСУ) в накручивании статистики по сбитым дронам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Совесть не мешает командующему Воздушными силами ВСУ, неизменному генералу [Николаю] Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять "Шахедов" (дроны Shahed — прим. "Ленты.ру"), их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять», — рассказала Безуглая.

Ранее депутат обвинила Олещука в неготовности к приему западных истребителей F-16. Безуглая, в частности, заявила, что отношение руководства ВСУ к обучению пилотов «не выдерживает никакой критики».

Перед этим сообщалось, что Безуглая подала в Государственное бюро расследований заявление на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. Она назвала болотом происходящее в высшем военном руководстве страны.

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      Олег Давыдов
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