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20:36, 6 июля 2024Мир

Три африканских страны подписали договор о создании конфедерации

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию Сахельского альянса

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали договор о создании конфедерации Альянса государств Сахеля, целью которой является создание архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что документ был подписан лидерами трех государств во время первого совместного саммита, прошедшего 6 июля в столице Нигера Ниамее. Согласно договоренностям, три африканские страны объединились с целью создать «архитектуру коллективной обороны и взаимопомощи». В частности, пункты договора предусматривают, что посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего Сахельского альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.

В январе Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Страны пояснили, что организация не смогла помочь в борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности.

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      Екатерина Улитина
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