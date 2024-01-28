Три страны Африки объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Reuters: Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма. Сообщество не смогло помочь этим государствам в их экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности», — заявил представитель военной хунты Нигера полковник Амаду Абдрамане.

Ранее Пентагон под давлением Конгресса заявил, что не будет проводить военные учения со странами, которые «либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека». В их перечень, помимо трех вышеуказанных государств, также вошли Эритрея, Эфиопия и Судан.

В июле 2023 года военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Позже ЭКОВАС собрался организовать военную интервенцию, однако до этого не дошло.