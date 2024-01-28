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09:50, 28 января 2024Мир

Пентагон отменил военные учения с шестью странами после критики Конгресса

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки на фоне критики Конгресса

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пентагон отменил совместные учения с военными из шести стран Африки на фоне давления Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Соединенные Штаты не будут проводить учения с военнослужащими из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. «Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что на эти цели планировалось потратить миллионы долларов, несмотря на то, что законодательство США запрещает представлять таким государствам помощь в сфере безопасности.

При этом информации о том, будет ли Пентагон проводить запланированные ранее совместные учения с другими странами, где произошли военные перевороты или чьи достижения противоречат заявленному президентом США Джо Байденом обязательству продвигать права человека и демократические идеалы, пока нет.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует весной представить гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Отмечается, что новая стратегия будет кардинально отличаться от планов на прошлый год, когда западные страны рассчитывали на успешное контрнаступление.

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      Екатерина Подвигина
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