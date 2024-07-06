Фанаты сборных Англии и Германии подрались после матча Евро-2024

Фанаты сборных Англии и Германии подрались в Дюссельдорфе после матча Евро-2024

Фанаты сборных Англии и Германии устроили массовую драку в центре Дюссельдорфа после вылета хозяев Евро-2024 с турнира. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа английских болельщиков начала провоцировать поклонников немецких фанатов после окончания встречи 1/4 финала, в которой Германия проиграла Испании 5 июля. В частности, британцы исполняли песню со словами «вы когда-нибудь видели, чтобы немцы выигрывали войну».

Немецкие фанаты вступили с англичанами в драку, однако полицейские быстро вмешались. О пострадавших не сообщается.

Англия в 1/4 финала сыграет со Швейцарией. Игра пройдет 6 июля в Дюссельдорфе.