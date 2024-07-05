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01:08, 6 июля 2024Спорт

Германия вылетела с домашнего Евро, Франция по пенальти обыграла Португалию. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро

Определились первые полуфиналисты Евро-2024

Фото: Heiko Becker / Reuters

Сборные Испании и Франции стали первыми полуфиналистами чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Испанцы в овертайме победили хозяев турнира Германию, а французы в серии пенальти были сильнее португальцев. В итоге Испания и Франция сыграют между собой в полуфинале, который состоится 9 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Германия вылетела с турнира, уступив испанцам в концовке овертайма

Первый тайм четвертьфинального матча против Испании сборная Германии провела активнее. Немцы больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника, однако до по-настоящему опасных моментов не доходило. Такой случился на 51-й минуте, и тут же завершился голом. Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо после флангового прострела Ламина Ямаля четко пробил в угол из пределов штрафной.

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Немцам удалось отыграться в концовке основного времени. Вышедший на замену Флориан Вирц воспользовался скидкой Йозуа Киммиха и с близкого расстояния поразил цель. Игра перешла в дополнительное время, а в первом овертайме случился скандальный эпизод. Мяч, который летел в створ ворот испанцев, попал в выставленную в сторону руку защитника Марка Кукурельи. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор не стал назначать пенальти. С ним в интервью «Чемпионату» не согласился бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов.

Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела. Есть движение в сторону тела, да, но вдоль они не были. Тейлор должен был назначить пенальти в ворота Испании в дополнительное время

Игорь Федотовфутбольный арбитр

Матч шел к серии пенальти, однако в концовке второго овертайма испанцы забили решающий мяч. На подачу Ольмо откликнулся Микель Мерино, который также появился на поле по ходу встречи. Он поразил ворота ударом головой и вывел Испанию в полуфинал. Встреча стала последней в карьере полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который объявлял, что уйдет из футбола после Евро. В общей сложности он провел 919 матчей на профессиональном уровне и завоевал 35 трофеев.

Тони Кроос

Тони Кроос

Фото: Lee Smith / Reuters

Франция обыграла Португалию в серии пенальти

В первом тайме матча между Францией и Португалией болельщики не увидели опасных моментов. Второй тайм получился гораздо насыщеннее: голкипер французов Мик Меньян не раз спас команду, а его партнеры несколько раз пробили мимо ворот португальцев из хороших позиций. В итоге никому так и не удалось открыть счет, матч перешел в дополнительное время.

В первом овертайме команды также не забили голов, а в перерыве между двумя дополнительными таймами замену попросил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. В одном из эпизодов во втором тайме мяч попал ему в лицо, после чего врачи долго оказывали игроку помощь. В отсутствии форварда голов никто также не забил, и все решалось в серии пенальти.

Футболисты сборной Франции

Футболисты сборной Франции

Фото: Reuters / Reuters

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта не смог сотворить второе чудо подряд и пропустил все пять ударов с точки. У португальцев свою попытку реализовал Криштиану Роналду, а единственным и решающим промахом стал удар Жоау Феликса в штангу. Французы одержали победу в серии со счетом 5:3 и вышли в полуфинал.

Двоих игроков на Евро дисквалифицировали за оскорбительные жесты

Решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций. Футболиста сборной Турции Мериха Демирала дисквалифицировали на два матча за демонстрацию в 1/8 финала жеста, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Он пропустит четвертьфинальную встречу против Нидерландов, а также, в случае прохода в следующий этап, полуфинал Евро.

Мерих Демирал

Мерих Демирал

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем дисквалифицирован на один матч условно. Решение не вступает в силу немедленно и подлежит испытательному сроку один год. Игрока наказали за непристойный жест в матче 1/8 финала против Словакии, он взял себя за область паха и обратился к словацким игрокам.

Дисквалификацией Демирала возмутился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он указал на другие сборные, в символике которых, по его мнению, есть спорные символы.

Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображен орел? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух?

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Турция занимает самую низкую позицию в рейтинге Международной федерации футбола из всех сборных, вышедших в 1/4 финала нынешнего Евро. Команда Винченцо Монтеллы находится на 42-й строчке.

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      Алексей Гусев
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