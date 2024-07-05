Президент Турции возмутился дисквалификацией футболиста на Евро‑2024

Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификацией Демирала на Евро‑2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился дисквалификацией футболиста национальной сборной Мериха Демирала за показанный на Евро‑2024 жест националистов. Его слова приводит Sabah.

«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображен орел? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух?» — сказал Эрдоган, отметив, что жестом Демирал выразил свое волнение.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о дисквалификации Демирала на два матча Евро. Он пропустит четвертьфинальную встречу против Нидерландов, а также, в случае прохода в следующий этап, полуфинал турнира.

Демирал отпраздновал второй гол в ворота Австрии в 1/8 финала Евро жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистам. Встреча завершилась победой Турции со счетом 2:1.