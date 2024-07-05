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16:30, 5 июля 2024Спорт

Президент Турции возмутился дисквалификацией футболиста на Евро‑2024

Президент Турции Эрдоган возмутился дисквалификацией Демирала на Евро‑2024

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился дисквалификацией футболиста национальной сборной Мериха Демирала за показанный на Евро‑2024 жест националистов. Его слова приводит Sabah.

«Кто‑нибудь говорит, что у немцев на футболках изображен орел? Кто‑нибудь говорит, что у французов на футболках изображен петух?» — сказал Эрдоган, отметив, что жестом Демирал выразил свое волнение.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о дисквалификации Демирала на два матча Евро. Он пропустит четвертьфинальную встречу против Нидерландов, а также, в случае прохода в следующий этап, полуфинал турнира.

Демирал отпраздновал второй гол в ворота Австрии в 1/8 финала Евро жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистам. Встреча завершилась победой Турции со счетом 2:1.

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