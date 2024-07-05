УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

УЕФА дисквалифицировал Демирала и Беллингема за жесты на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024. Об этом сообщается на сайте организации.

Футболиста сборной Турции Мериха Демирала дисквалифицировали на два матча за демонстрацию в 1/8 финала жеста, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Он пропустит четвертьфинальную встречу против Нидерландов, а также, в случае прохода в следующий этап, полуфинал Евро.

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем дисквалифицирован на один матч условно. Решение не вступает в силу немедленно и подлежит испытательному сроку один год. Игрока наказали за непристойный жест в матче 1/8 финала против Словакии.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля. Турнир проходит в десяти городах Германии.