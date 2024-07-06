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09:19, 6 июля 2024Спорт

Мбаппе раскрыл детали разговора с Дешамом перед своей заменой в 1/4 финала Евро

Мбаппе заявил, что сказал Дешаму о плохом самочувствии перед заменой в игре Евро

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскрыл детали разговора с главным тренером команды Дидье Дешамом перед своей заменой в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Португалии. Его слова приводит Marca.

«Я сказал ему, что чувствую себя плохо, что я слишком устал. После этого меня заменили», — заявил Мбаппе. Он добавил, что первый раз поговорил со специалистом после окончания основного времени, и тогда они решили, что футболист останется в игре.

Замена Мбаппе произошла между двумя овертаймами. Во второй половине игры француз получил удар мячом в защитную маску, после чего ему оказывали помощь врачи. Маска необходима французу после полученного перелома носа в первом туре Евро.

Игра французов с португальцами прошла 5 июля. Команды не забили голов в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее была сборная Франции, которая вышла в полуфинал турнира.

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      Алексей Гусев
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