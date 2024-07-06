На место взрыва в Волгограде отправили психологов

Психологов МЧС России отправили на место взрыва на насосной станции в Волгограде

Психологов МЧС России отправили для оказания помощи на месте взрыва насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, передает РИА Новости.

«К месту направлены психологи МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что психологическая помощь может понадобиться родным погибших при взрыве.

Ранее заместитель губернатора Олег Николаев рассказал, что состояние пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде, предварительно, оценивается как нормальное.

Администрация Волгоградской области сообщила, что в Волгограде после взрыва на насосной станции под завалом могли оказаться три человека.

Взрыв на станции в Красноармейском районе произошел днем 6 июля. ЧП произошло рядом с домом №12 на Изобильной улице.