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18:13, 6 июля 2024Россия

На место взрыва в Волгограде отправили психологов

Психологов МЧС России отправили на место взрыва на насосной станции в Волгограде

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Психологов МЧС России отправили для оказания помощи на месте взрыва насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, передает РИА Новости.

«К месту направлены психологи МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что психологическая помощь может понадобиться родным погибших при взрыве.

Ранее заместитель губернатора Олег Николаев рассказал, что состояние пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде, предварительно, оценивается как нормальное.

Администрация Волгоградской области сообщила, что в Волгограде после взрыва на насосной станции под завалом могли оказаться три человека.

Взрыв на станции в Красноармейском районе произошел днем 6 июля. ЧП произошло рядом с домом №12 на Изобильной улице.

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      Даниил Иринин
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