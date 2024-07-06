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17:19, 6 июля 2024Россия

Власти подтвердили возможное нахождение людей под завалом на насосной станции в Волгограде

На насосной станции в Волгограде после взрыва под завалом могут быть 3 человека
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Волгограде после взрыва на насосной станции под завалом могли оказаться три человека. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами — работа экстренных служб продолжается», — подтвердили власти региона.

В администрации Волгоградской области также отметили, что предпосылки для ухудшения функционирования систем жизнеобеспечения отсутствуют. Специалисты проводят оценку ситуации с водоотведением, при необходимости будет задействована временная схема.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля в Красноармейском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В городе создали оперативный штаб, который возглавил мэр Владимир Марченко.

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      Екатерина Грищенко
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