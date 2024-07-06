В Волгограде после взрыва на насосной станции создали оперштаб

Администрация Волгограда: после взрыва на насосной станции создан оперштаб

В Волгограде после взрыва на насосной станции в Красноармейском районе создали оперативный штаб. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Как уточнили в мэрии Волгограда, оперштабом руководит глава города Владимир Марченко. Он уже доложил губернатору региона Андрею Бочарову о сложившейся на станции ситуации.

«На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб. (...) Прорабатываются технологические решения для минимизации последствий инцидента на канализационной насосной станции», — добавили в администрации Волгограда.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Жертвами ЧП стали два человека. Также сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами.

Причиной ЧП на насосной станции в Волгограде в региональном управлении МЧС назвали взрыв газа. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.