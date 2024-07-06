Стало известно о людях под завалом после взрыва на насосной станции в Волгограде

4 человека оказались под завалом после взрыва на насосной станции в Волгограде

В Волгограде после взрыва на насосной станции под завалом оказались четыре человека. Об этом сообщает издание Baza в Telegram

«Под завалами остаются еще четверо, они не подают признаков жизни. Еще три человека успели выскочить из здания», — говорится в публикации.

По информации издания, также удалось опознать тело одного из погибших при взрыве. Им оказался начальник смены на станции.

Взрыв на насосной станции произошел днем 6 июля в Красноармейском районе Волгограда. По данным регионального управления МЧС, причиной ЧП стал взрыв газа. В результате погибли два человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.