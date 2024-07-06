Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде

Состояние пострадавших на насосной станции в Волгограде оценили как нормальное

Состояние пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде, предварительно, оценивается как нормальное. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Николаев, сообщает РИА Новости.

«Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», — отметил он.

Взрыв произошел днем 6 июля. Жертвами ЧП стали два человека. Также сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами.

В городе создали оперативный штаб, который возглавил мэр Владимир Марченко. Причиной ЧП в региональном управлении МЧС назвали взрыв газа. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.