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17:25, 6 июля 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде

Состояние пострадавших на насосной станции в Волгограде оценили как нормальное
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Состояние пострадавших при взрыве на насосной станции в Волгограде, предварительно, оценивается как нормальное. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Николаев, сообщает РИА Новости.

«Сейчас двое погибших, остальные те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», — отметил он.

Взрыв произошел днем 6 июля. Жертвами ЧП стали два человека. Также сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами.

В городе создали оперативный штаб, который возглавил мэр Владимир Марченко. Причиной ЧП в региональном управлении МЧС назвали взрыв газа. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

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      Игорь Дмитров
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