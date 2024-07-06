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15:34, 6 июля 2024Бывший СССР

Названы перспективы Российской армии на покровском направлении

ТАСС: взятие села Сокол расширит плацдарм российских сил

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие села Сокол позволит выровнять линию фронта и расширить плацдарм для российских сил. Такими прогнозами о перспективе Российской армии на покровском направлении фронта с ТАСС поделились источники в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Собеседник агентства также отметил, что небольшие части украинской группировки, которые находятся на этом участке фронта, оказались в полукольце.

6 июля в Минобороны России сообщили о взятии российскими военными села Сокол в ДНР. Оно перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал покровское направление самым сложным для армии республики.

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      Екатерина Улитина
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