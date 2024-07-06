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18:45, 6 июля 2024Спорт

Третьяк описал спорт в СССР фразой «нам воды не давали»

Третьяк заявил, что на тренировках сборной СССР по хоккею не давали воду
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о спорте в СССР. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Третьяк описал тренировки хоккейной команды фразой «нам воды не давали». Он заявил, что хоккеисты тренировались в 12 часов дня под палящим солнцем, при этом спортсменам не давали пить воду. По мнению главы ФХР, это привело к болезням у советских хоккеистов, из-за которых они умерли очень рано.

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2006 года он является президентом ФХР.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась об изменениях в законодательстве в области физической культуры и спорта, чтобы избежать оттока спортсменов за рубеж. Она предложила вернуть спорт как в СССР.

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      Анастасия Борисова
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