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Спорт

Винер захотела вернуть спорт как в СССР

Ирина Винер высказалась об изменениях в законе о спорте, чтобы избежать оттока спортсменов
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась об изменениях в законодательстве в области физической культуры и спорта, чтобы избежать оттока спортсменов за рубеж. Ее слова приводит ТАСС.

«Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают. Это что такое, что за саботаж? Я простой линейный тренер, я могу говорить правду», — заявила Винер. Она захотела сохранить подрастающих российских атлетов на родине.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение разработать законопроект, обеспечивающий гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Он должен вступить в силу с января 2023 года.

Анастасия Борисова
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