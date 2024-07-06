В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Никополе

В субботу, 6 июля, в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет РИА Новости.

По его словам, город Никополь подвергся ударам, в результате был «поврежден инфраструктурный объект». При этом Лукашук не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на субботу звучала тревога в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

4 июля сообщалось, что в Одесской области на юге Украины раздался взрыв. Как подчеркивалось, взрыв произошел в четверг днем в порту Ильичевска под Одессой. Какие объекты были поражены, не уточняется.

Ранее стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в Полтавской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

