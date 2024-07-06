В Федерации спортивной борьбы России объяснили отказ от участия в ОИ-2024

В ФСБР заявили, что борцы из РФ не принимают неспортивный принцип отбора на ОИ

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объяснила отказ представителей сборной страны от участия в Олимпиаде (ОИ) в Париже. Заявление опубликовано на сайте организации.

Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры. «Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды», — говорится в заявлении.

В ФСБР подчеркнули, что теперь статус Олимпиады для борцовского мира поставлен под сомнение. «Соревнования по борьбе без российских спортсменов будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы в олимпийском турнире», — заявили в ФСБР.

Об отказе российских борцов от участия в Играх-2024 стало известно ранее в субботу, 6 июля. На Игры были приглашены десять представителей этого вида спорта из России, семерых из них Национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины потребовали отстранить от соревнований.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.