В России высмеяли реакцию США на выборы в Иране

Захарова назвала заготовкой заявления США о выборах в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию США на итоги выборов в Иране. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

Дипломат указала, что еще 1 июля Вашингтон назвал голосование в Иране «несвободным или несправедливым», поскольку его итог якобы не приведет к фундаментальным изменениям в векторе политики Тегерана. Сегодня американские СМИ подхватили эту «заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», — обратила внимание Захарова.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства высмеяла эти публикации. Она отметила, что их перепечатывают те же люди, «которые после прошедших дебатов кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит "справедливо и свободно" выбранный Байден». Захарова напомнила, что эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома располагаются где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный».

Она посоветовала США сперва разобраться со своей «выборной катастрофой». «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», — резюмировала Захарова.

6 июля кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах главы Ирана. Новый президент обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране.

Президент России Владимир Путин пожелал новому иранскому лидеру крепкого здоровья и благополучия. Путин отметил, что российско-иранские отношения «носят дружественный, добрососедский характер».