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07:19, 6 июля 2024Мир

Песков ответил на вопрос об интересе Запада к мирной инициативе Путина

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Западные политики не проявляли интерес и не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, предложенным президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, связывался ли с Кремлем кто-то из западных политиков спустя три недели. «Нет», — ответил на вопрос Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия.

Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

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      Марина Совина
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