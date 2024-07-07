Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 7 июля 2024Мир

Подполковник ВС США сравнил действия ВСУ с поведением нацистов

Подполковник ВС США Расмуссен: действия ВСУ напоминают поведение нацистов

Фото: Reuters

Расправа над российским военнопленным бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором недавно рассказали СМИ, напоминает о поступках солдат Вермахта во время Второй мировой войны. Действия украинской армии с поведением нацистов сравнил подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен, сообщает Известия.

«То, что мы видим сейчас — это ужасно. Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны», — заявил военный.

Он напомнил, что многие солдаты ВСУ являются поклонниками лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры, который служил в рядах Вермахта во время Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расправах над российскими пленных в зоне специальной военной операции. Следственный комитет России пообещал расследовать сообщения о совершении преступления против раненого российского военнопленного.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Вскрылись планы по уничтожению «Северного потока». Газопровод хотели взорвать еще до вхождения Крыма в состав России

      Во Франции начался второй тур голосования в парламентских выборах

      В Госдуме оценили отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

      Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

      На складе в Воронежской области начался пожар после удара украинских беспилотников

      Подполковник ВС США сравнил действия ВСУ с поведением нацистов

      Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» двух пусковых установок ЗРК Patriot

      Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе в армии

      Умерла первая жена Фиделя Кастро

      В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше