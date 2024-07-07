Подполковник ВС США Расмуссен: действия ВСУ напоминают поведение нацистов

Расправа над российским военнопленным бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором недавно рассказали СМИ, напоминает о поступках солдат Вермахта во время Второй мировой войны. Действия украинской армии с поведением нацистов сравнил подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен, сообщает Известия.

«То, что мы видим сейчас — это ужасно. Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны», — заявил военный.

Он напомнил, что многие солдаты ВСУ являются поклонниками лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры, который служил в рядах Вермахта во время Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расправах над российскими пленных в зоне специальной военной операции. Следственный комитет России пообещал расследовать сообщения о совершении преступления против раненого российского военнопленного.