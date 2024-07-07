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18:43, 7 июля 2024Спорт

Украинская легкоатлетка побила державшийся 37 лет рекорд

Украинка Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту

Фото: Manon Cruz / Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. Об этом сообщается на сайте World Athletics.

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих показала результат 2,10 метра. Предыдущий рекорд принадлежал болгарской легкоатлетке Стефке Костадиновой. Она прыгнула на 2,09 метра в августе 1987 года.

22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Токио она стала бронзовым призером, уступив россиянке Марии Ласицкене и австралийке Николе Макдермотт.

Ранее Магучих призвала запретить россиянам участие в международных турнирах. Она также попросила каждого поддержать этот запрет.

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      Андрей Стрельцов
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