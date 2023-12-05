Украинская легкоатлетка Магучих обратилась с призывом относительно россиян

Украинка Магучих призвала запретить россиянам участие в международных турнирах

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратилась с призывом относительно российских и белорусских спортсменов.

Магучих попросила каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах. Она назвала спортсменов сильными и непоколебимыми людьми, обратив внимание на то, что украинцы выходят на соревнования со скорбью. «У каждого из них разбито сердце», — подчеркнула прыгунья в высоту.

30 октября Магучих рассказала, что россиянка Мария Ласицкене связалась с ней летом 2022 года после того, как СМИ написали об отсутствии реакции на политическую ситуацию. Она заявила, что отказалась от общения с Ласицкене, так как та должна была выйти на контакт раньше.

Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золото и бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.