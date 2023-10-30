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09:43, 30 октября 2023Спорт

Украинка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене

Украинка Магучих рассказала о письме с поддержкой от россиянки Марии Ласицкене
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу Евгения Пронина о письме с поддержкой от россиянки Марии Ласицкене.

«Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: "Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны"», — поделилась Магучих. По ее словам, россиянка связалась с ней только летом 2022 года после того, как СМИ написали об отсутствии реакции на ситуацию.

Украинка отметила, что было бы иначе, если бы Ласицкене написала ей в феврале 2022-го. «Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: "Я знаю, что ты меня не поймешь". У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала», — добавила Магучих.

Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золото и бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в министерство обороны.

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      Дарья Коршунова
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