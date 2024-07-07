Военный эксперт объяснил роль США при ударах ВСУ по России

Военный эксперт Дандыкин: США закладывают маршрут при ударах ВСУ по России

США закладывают маршрут для ракет, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам на территории России, полагает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил роль Вашингтона при таких атаках.

По его словам, американская сторона получает разведданые и передает их Украине.

«Постоянно висят американские беспилотники в нейтральных водах Черного моря или пилотируемые разведывательные самолеты, конечно же, это и спутниковые системы. В наши руки попали ракеты, в том числе та, которая упала на пляж в Севастополе, изучили, как она делается. Да, полетное задание закладывают они, эти (ВСУ — прим. «Ленты.ру») только исполнители», — сказал он.

Они по некоторым моментам и не скрывают этого, хотя говорят, что все это решает киевское руководство, [президент Украины Владимир] Зеленский, но я думаю, дают добро те, кто посылает это оружие сюда Василий Дандыкин военный эксперт

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Украина не смогла бы бить ракетами по российским регионам без помощи с наведением со стороны США. «Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели», — сказал дипломат.

Также министр отметил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории западным оружием.