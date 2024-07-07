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18:12, 7 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт объяснил роль США при ударах ВСУ по России

Военный эксперт Дандыкин: США закладывают маршрут при ударах ВСУ по России

Фото: Stringer / Reuters

США закладывают маршрут для ракет, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам на территории России, полагает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил роль Вашингтона при таких атаках.

По его словам, американская сторона получает разведданые и передает их Украине.

«Постоянно висят американские беспилотники в нейтральных водах Черного моря или пилотируемые разведывательные самолеты, конечно же, это и спутниковые системы. В наши руки попали ракеты, в том числе та, которая упала на пляж в Севастополе, изучили, как она делается. Да, полетное задание закладывают они, эти (ВСУ — прим. «Ленты.ру») только исполнители», — сказал он.

Они по некоторым моментам и не скрывают этого, хотя говорят, что все это решает киевское руководство, [президент Украины Владимир] Зеленский, но я думаю, дают добро те, кто посылает это оружие сюда

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Украина не смогла бы бить ракетами по российским регионам без помощи с наведением со стороны США. «Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели», — сказал дипломат.

Также министр отметил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории западным оружием.

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