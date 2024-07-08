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17:24, 8 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о сути обманного маневра авиации России

Эксперт Дандыкин: ВКС РФ совершили обманный маневр с учетом работы ПВО Украины

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался о сути обманного маневра четырех российских бомбардировщиков, которые совершили вылет, однако не выпустили ракеты. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что этот ход Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили с учетом знаний о работе противовоздушной обороны (ВСУ) Украины.

Ранее Telegram-канал WarGonzo писал, что четыре бомбардировщика ВКС России совершили этой ночью обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты. Вместо того чтобы совершить атаку ночью, ВКС России нанесли ракетные удары по Киеву днем. Так как ракеты были запущены из Миллерово в Ростовской области, украинские системы противовоздушной обороны не успели сориентироваться.

«Боевых действий без хитростей не бывает, в том числе и в воздухе, и на земле. У них главная схема в том, что они прячут средства ПВО в жилых массивах, поэтому точечно работают наши ВКС. Им очень неуютно сейчас, я так понимаю, что дальше будет еще хуже», — сказал Дандыкин.

8 июля стало известно, что три ракеты «Кинжал» ударили по военным целям в столице Украины. Помимо Киева, ударам подвергся Павлоград, в котором находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.

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Утром этого же дня на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны. Кроме того, уточнялось, что мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе Киева.

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      Варвара Кошечкина
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