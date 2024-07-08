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07:53, 8 июля 2024Культура

Никас Сафронов выбросил в мусорку полтора миллиона рублей

Никас Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Художник Никас Сафронов рассказал, что однажды случайно выбросил 1,5 миллиона рублей, которые накопил его старший брат. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Однажды, когда брат художника был в отъезде, Сафронов зашел в его квартиру. Он заметил пакеты из-под кефира, которые использовались в качестве боксов для мусора, и решил избавиться от них.

Однако позже брат сообщил ему, что в одном из пакетов лежала заначка с 1,5 миллиона рублей. Художник предложил брату вернуть деньги, однако тот отказался.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии». По словам Сафронова, после этого он был вынужден поменять номер телефона и сообщить об этом многим людям.

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      Марина Совина
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