Никас Сафронов выбросил в мусорку полтора миллиона рублей

Никас Сафронов рассказал, что случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей

Художник Никас Сафронов рассказал, что однажды случайно выбросил 1,5 миллиона рублей, которые накопил его старший брат. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Однажды, когда брат художника был в отъезде, Сафронов зашел в его квартиру. Он заметил пакеты из-под кефира, которые использовались в качестве боксов для мусора, и решил избавиться от них.

Однако позже брат сообщил ему, что в одном из пакетов лежала заначка с 1,5 миллиона рублей. Художник предложил брату вернуть деньги, однако тот отказался.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии». По словам Сафронова, после этого он был вынужден поменять номер телефона и сообщить об этом многим людям.