Последняя российская теннисистка снялась с Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона 2024 года, который проходит в Лондоне. Об этом сообщается на сайте турнира.

Причиной стала травма Калинской. В первом сете при счете 3:4 спортсменка взяла медицинский тайм-аут из-за повреждения кисти. Встреча завершилась при счете 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной. Продолжительность матча составила 53 минуты. Калинская оставалась последней теннисисткой, которая представляла Россию на Уимблдоне.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между украинкой Элиной Свитолиной и китаянкой Синьюй Ван. Призовой фонд Уимблдона составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Калинская получила приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже от Международного олимпийского комитета. Позднее сообщалось, что россиянка отказалась от предложения.