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15:27, 8 июля 2024Забота о себе

Россиян призвали мыться не чаще раза в день

Дерматовенеролог Олисова: частое мытье может повредить защитный слой кожи

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Избыточная гигиена, например частое мытье, может навредить коже, предупредила дерматовенеролог, директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. В комментарии aif.ru доктор призвала россиян принимать душ не чаще раза в день.

По словам Олисовой, поверхность кожи покрыта гидролипидной мантией — защитным слоем кожи. Чтобы не повредить ее, мыться нужно не чаще раза в день, сказала она.

Также доктор обратила внимание на то, что с возрастом кожа всех людей становится сухой, поэтому необходимо использовать увлажняющие, смягчающие, жирные кремы.

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      Вера Владзиевская
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