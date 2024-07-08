Россиян призвали мыться не чаще раза в день

Дерматовенеролог Олисова: частое мытье может повредить защитный слой кожи

Избыточная гигиена, например частое мытье, может навредить коже, предупредила дерматовенеролог, директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. В комментарии aif.ru доктор призвала россиян принимать душ не чаще раза в день.

По словам Олисовой, поверхность кожи покрыта гидролипидной мантией — защитным слоем кожи. Чтобы не повредить ее, мыться нужно не чаще раза в день, сказала она.

Также доктор обратила внимание на то, что с возрастом кожа всех людей становится сухой, поэтому необходимо использовать увлажняющие, смягчающие, жирные кремы.

Ранее дерматовенеролог Анна Кутина перечислила эффективные способы борьбы с пигментацией кожи. По ее словам, комплекс мер нужно проводить осенью и зимой, когда нет активного солнца.