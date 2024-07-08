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20:26, 8 июля 2024Спорт

Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру во Франции

Российская гандболистка Анна Вяхирева перешла во французский «Брест»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио в 2016 году Анна Вяхирева продолжит карьеру во Франции. Об этом сообщает Quest-france.

По информации источника, спортсменка перейдет из норвежского клуба «Вайперс Кристиансанн» во французский «Брест». Отмечается, что соглашение рассчитано на два года. «Брест» выкупил контракт спортсменки за 170 тысяч евро. Вяхирева выразила надежду, что поможет новой команде добиться больших успехов.

В 2022 году Вяхирева объяснила переход в «Вайперс Кристиансанн». Она заявила, что ушла в норвежский клуб не из-за денег, а из-за возможности соревноваться.

Вяхирева — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная медалистка Игр в Токио. На протяжении шести лет она выступала в женской гандбольной Суперлиге за «Ростов-Дон».

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      Анастасия Борисова
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