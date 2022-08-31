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Спорт

Российская олимпийская чемпионка объяснила решение перейти в норвежский клуб

Российская гандболистка Анна Вяхирева заявила, что ушла в норвежский клуб не из-за денег

Фото: Susana Vera / Reueters

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр в Рио в 2016 году Анна Вяхирева объяснила переход в норвежский клуб «Виперс Кристиансанд». Ее слова передает VG.

«Я определенно пришла сюда не за деньгами. Для меня важнее всего был гандбол. Мне нравится страна, мне нравится, как играет "Виперс"», — заявила спортсменка. Она добавила, что глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поддержал ее решение о переезде.

Вяхирева рассказала, что не общается с бывшим главным тренером сборной России Евгением Трефиловым. Ранее он раскритиковал спортсменку за трансфер в норвежскую команду. Трефилов заявил, что осуждает такие переходы и считает, что норвежские гандболистки в схожей ситуации не ушли бы из своих клубов.

Вяхирева — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и серебряная медалистка Игр в Токио. На протяжении шести лет она выступала в женской гандбольной Суперлиге за «Ростов-Дон».

Ксения Курашкина
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