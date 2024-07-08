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15:20, 8 июля 2024Моя страна

Российские ученые создали уникальный протез-трансформер

Ученые из ЮУрГУ первыми в мире создали голеностопный протез-трансформер

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские ученые из Южно-Уральского университета (ЮУрГУ) первыми в мире создали голеностопный протез-трансформер, который заменяет собой до четырех импортных моделей. Об этом сообщил специалист кафедры «Техническая механика» Сергей Сапожников в беседе с ТАСС.

По его словам, для данной разработки в ЮУрГУ объединились две кафедры — «Техническая механика» и «Теория и методика физической культуры и спорта». Новый российский протез обходит по многим параметрам даже аналоги иностранных марок.

Прежде всего, указал Сапожников, устройство можно «подгонять под себя» самостоятельно, рассчитывая нагрузку под разные задачи. Помимо этого, с ним можно обойтись без дорогостоящих услуг сервисных центров. Также данный трансформер выполнен из композитных материалов, которые делают его прочнее импортных.

Ранее стало известно, что ученые Кабардино-Балкарского университета создали новый спинальный имплант. Теперь медики будут встраивать деталь из прочного полимера в позвоночный столб, чтобы сохранить необходимое пространство для костей при переломах или стирании хрящевых тканей.

В конце апреля российские ученые также разработали уникальный механизм, который позволит видеть даже тем, кто из-за травмы лишился зрения. Необычные «электронные глаза» представляют из себя миниатюрный чип. А незадолго до этого в России появилось полезное вино для почек.

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      Варвара Кошечкина
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