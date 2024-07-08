Российские ученые создали уникальный протез-трансформер

Ученые из ЮУрГУ первыми в мире создали голеностопный протез-трансформер

Российские ученые из Южно-Уральского университета (ЮУрГУ) первыми в мире создали голеностопный протез-трансформер, который заменяет собой до четырех импортных моделей. Об этом сообщил специалист кафедры «Техническая механика» Сергей Сапожников в беседе с ТАСС.

По его словам, для данной разработки в ЮУрГУ объединились две кафедры — «Техническая механика» и «Теория и методика физической культуры и спорта». Новый российский протез обходит по многим параметрам даже аналоги иностранных марок.

Прежде всего, указал Сапожников, устройство можно «подгонять под себя» самостоятельно, рассчитывая нагрузку под разные задачи. Помимо этого, с ним можно обойтись без дорогостоящих услуг сервисных центров. Также данный трансформер выполнен из композитных материалов, которые делают его прочнее импортных.

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