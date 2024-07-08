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23:07, 8 июля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем

Рогов сообщил о нанесении удара по бронетехнике ВСУ под Запорожьем

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало не менее трех взрывов после нанесения российскими военными ударов по расположению личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По словам чиновника, наиболее громкие звуки услышали жители Коммунарского, Октябрьского и Шевченковского районов, поскольку они ближе всего расположены к городу Вольнянску, где и были прилеты.

«Наша армия нанесла ракетный удар по скоплению вражеской живой силы ВСУ и бронетехники, находящихся в данном населенном пункте», — пояснил Рогов. Он добавил, что украинская администрация заявила об отсутствии точных попаданий и пострадавших.

Ранее российские военные нанесли удар по складу ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области в селе Малиновка. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Марина Совина
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