Рогов сообщил о нанесении удара по бронетехнике ВСУ под Запорожьем

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало не менее трех взрывов после нанесения российскими военными ударов по расположению личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По словам чиновника, наиболее громкие звуки услышали жители Коммунарского, Октябрьского и Шевченковского районов, поскольку они ближе всего расположены к городу Вольнянску, где и были прилеты.

«Наша армия нанесла ракетный удар по скоплению вражеской живой силы ВСУ и бронетехники, находящихся в данном населенном пункте», — пояснил Рогов. Он добавил, что украинская администрация заявила об отсутствии точных попаданий и пострадавших.

Ранее российские военные нанесли удар по складу ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области в селе Малиновка. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.