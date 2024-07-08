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16:02, 8 июля 2024Спорт

Тренер назвала пять упражнений для ускорения похудения

Тренер Ротач посоветовала делать приседания с махами для ускорения похудения

Фото: LUNA ACTIVE FITNESS / Unsplash

Тренер Ирина Ротач назвала пять упражнений, которые помогут ускорить похудение. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт посоветовала делать приседания с махами. Для этого, выполняя классические приседания, в верхней точке поочередно нужно делать махи ногами в сторону сначала прямой, затем согнутой в колене. Также Ротач предложила выполнять отжимания с усложнением — в верхней точке прыжком перейти в упор присев и вернуться обратно.

Кроме того, тренер рекомендовала делать скалолаза и берпи. Наконец, пользу могут принести прыжки с высоко поднятыми коленями и касанием стоп.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о подходящих для каждого темперамента тренировках. Холерикам и сангвиникам он предложил обратить внимание на командные виды спорта, флегматикам — выбрать индивидуальные занятия, а меланхоликам — отдать предпочтение йоге и пилатесу.

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      Дарья Коршунова
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