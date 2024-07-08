Россиянам дали совет по выбору тренировок в зависимости от темперамента

Фитнес-эксперт Каневский: холерикам и сангвиникам подойдут командные виды спорта

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал совет россиянам по выбору физической активности в зависимости от темперамента. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский рассказал, что сангвиникам — динамичным, позитивным, общительным и непоседливым — подойдут командные виды спорта. «Причем неважно, какие именно. Это может быть футбол или хоккей, волейбол, гандбол или участие в таких соревнованиях, как "гонка героев", и других видах занятий, где результат зависит от коллективной работы», — объяснил эксперт. Он отметил, что в случае поражения сангвиники поддержат других участников команды.

Холерикам — энергичным, оптимистичным, целеустремленным, но склонным к резкой смене настроения и проявлению агрессии — Каневский также посоветовал командные игры. Им он предложил сделать выбор в пользу тех видов, где есть проявление нацеленной на результата агрессии, например, регби, американского футбола или хоккея. Также холерикам подойдут единоборства, бег на короткие дистанции и шорт-трек.

Флегматикам — уравновешенным, спокойным, исполнительным, миролюбивым, но необщительным и даже депрессивным — наоборот, стоит обратить внимание на индивидуальные занятия. Это может любой вид спорта от легкой атлетики до армрестлинга.

Меланхоликам — вдумчивым, тревожным, нерешительным, и малообщительным — Каневский предложил отдать предпочтение йоге и пилатесу. Также людям с таким темпераментом подойдут бег на длинные дистанции и плавание на открытой воде.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская назвала универсальный вид спорта для всех. Она заявила, что таковыфм является плавание.