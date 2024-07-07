Назван универсальный вид спорта для всех

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская назвала универсальный вид спорта для всех. Ее слова приводит Regions.

Врач заявила, что таким спортом является плавание. Она подчеркнула, что плавание подходит пожилым людям, тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы, а также страдающим от лишнего веса.

Малиновская рекомендовала проводить в воде силовые и кардиотренировки. Она обратила внимание на то, что во время плавания задействованы все мышцы, при этом на позвоночник и суставы нагрузки нет. Также плавание успокаивает нервную систему, повышает выносливость организма и тренирует сердце.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова назвала виды спорта, занятия которыми лучше всего укрепляют сердце. По ее словам, к таким видам спорта относятся плавание, велоспорт, скандинавская ходьба и аэробика.