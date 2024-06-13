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14:22, 13 июня 2024Спорт

Врач назвала лучшие виды спорта для укрепления сердца

Фото: Marcus Ng / Unsplash

Врач-кардиолог Асият Хачирова назвала виды спорта, занятия которыми лучше всего укрепляют сердце. Ее слова приводит NEWS.ru.

По ее словам, к таким видам спорта относятся плавание, велоспорт, скандинавская ходьба и аэробика. «Тренировки с отягощениями помогают укрепить мышечный корсет, который, в свою очередь, поддерживает работу сердца», — добавила Хачирова.

Врач также рассказала о рекомендациях ВОЗ по длительности физической нагрузки. «Взрослому здоровому человеку необходимо не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю или 75 минут физической активности высокой интенсивности», — добавила она.

Ранее специализирующиеся на зумбе тренеры Гуля Журавлева и Карина Рышманова назвали противопоказания для занятий этим видом фитнеса. По словам специалистов, зумбой нельзя заниматься с температурой или при плохом самочувствии.

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      Алексей Гусев
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