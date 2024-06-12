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10:23, 12 июня 2024Спорт

Тренеры назвали противопоказания для занятий зумбой

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Специализирующиеся на зумбе тренеры Гуля Журавлева и Карина Рышманова назвали противопоказания для занятий этим видом фитнеса. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалистов, этим видом физической активности нельзя заниматься с температурой или при плохом самочувствии. Противопоказаниями также являются недавно перенесенные операции, обострение хронических заболеваний.

Тем, у кого есть патологии опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистые заболевания, тренеры перед началом занятий рекомендовали обратиться к врачу. То же самое стоит сделать и женщинам во время беременности, которые хотят заниматься зумбой.

Зумба — танцевальный фитнес, в основе которого лежат несложные движения руками и ногами под зажигательную музыку. Этот вид фитнеса был официально зарегистрирован в 2001 году.

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      Алексей Гусев
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