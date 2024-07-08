Тренер пояснила прекращение работы с российским фигуристом фразой про цирк

Тренер Линичук о прекращении работы с Ангелополом: в дешевом цирке не участвую

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук пояснила прекращение работы с российским фигуристом Валерием Ангелополом. Ее цитирует РИА Новости.

«С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях», — заявила Линичук. По ее словам, фигурист хотел стать лидером без труда и ежедневных тренировок. Она отметила, что предлагала спортсмену обратиться к психологам, но Ангелопол отказался.

Линичук тренировала Ангелопола и его партнершу Александру Шинкаренко. Тандем образовался в январе 2024-го и занимался в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В конце июня стало известно о распаде дуэта.

В августе 2023-го Ангелопол бросил другую свою партнершу Василису Кагановскую. Причиной стал отказ спортсменки подписать предложенный им контракт и взять его на полное обеспечение. Тренер танцевальной пары Анжелика Крылова приняла сторону Кагановской и также отказалась продолжать сотрудничество на таких условиях.