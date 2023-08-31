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21:17, 31 августа 2023Спорт

Фигурист ушел от партнерши после отказа взять его на полное обеспечение

Фигурист Ангелопол ушел из пары после отказа Кагановской его обеспечивать
Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская

Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская. Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ

Российская танцевальная пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол перестала существовать. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кагановская рассказала, что 4 июля Ангелопол заявил о нежелании кататься с ней, однако ситуацию удалось уладить и пара продолжила подготовку к сезону. «Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение», — заявила она.

Фигуристка отметила, что она, ее семья и тренерский штаб отказались продолжать работу на таких условиях. После этого Ангелопол ушел из пары. «И это не обоюдное решение, а решение только Валеры», — подчеркнула она.

Кагановская и Ангелопол — победители финала серии Гран-при России. Вместе фигуристы выступали с 2018 года.

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    Дарья Коршунова
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