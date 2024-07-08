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12:10, 8 июля 2024Мир

В Кремле оценили усилия Орбана по Украине

Песков: Орбан пытается понять суть разногласий по конфликту на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть разногласий в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, по украинскому вопросу существует целый ряд серьезных разногласий, и Москва ценит попытку венгерского премьера понять их. «По крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку», — подчеркнул представитель Кремля.

2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. 5 июля венгерский политик прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля премьер-министр Венгрии посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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      Лина Пивоварова
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