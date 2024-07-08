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15:52, 8 июля 2024Экономика

В России отреагировали на предложение кормить людей ламами

Россельхознадзор: вопрос о допуске мяса ламы на рынок России не рассматривается

Фото: Adriana Leon / Unsplash

Россельхознадзор ответил на запрос депутата Госдумы Георгия Арапова по поводу импорта мяса ламы из Боливии. Об этом сообщило РБК со ссылкой на соответствующее письмо, подготовленное заместителем руководителя этого ведомства Юлией Швабаускене.

Согласно документу, Боливия не направляла запроса о включении предприятий, занятых на производстве данного вида мяса, в соответствующий реестр третьих стран. Поэтому Россельхознадзор сейчас не изучает вопрос об открытии допуска этой боливийской продукции на территорию России.

В начале июня 2024 года появилась информация, что Боливия подала запрос на начало поставок мяса ламы на российский рынок. Как заявил директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес, это мясо отличается высоким качеством и малым содержанием холестерина.

В 2023 году главными поставщиками мяса в РФ оказались Белоруссия, Бразилия и Парагвай. В общей сложности наша страна купила 586 тысяч тонн. В основном речь идет о мясе и субпродуктах крупного рогатого скота.

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      Кирилл Луцюк
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