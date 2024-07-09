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06:24, 10 июля 2024Мир

Дипломат раскрыл последствия поражения России на Украине

Гаврилов: желание Западом поражения РФ угрожает столкновением ядерных держав

Стремление Запада к поражению Москвы на Украине угрожает столкновением ядерных держав, считает глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости,

«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране "стратегического поражения". Все это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с непредсказуемыми последствиями», — раскрыл последствия поражения России дипломат.

Ранее 9 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для Альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». «Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил генсек НАТО.

В то же самое время президент США Джо Байден утверждает, что Россия проигрывает в украинском конфликте. По его словам, Киев способен одержать победу при полной поддержке НАТО.

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      Марина Совина
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