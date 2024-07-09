Глава МИД Чехии вызвал российского посла из-за инцидента с больницей в Киеве

Глава МИД Чехии вызвал посла РФ Змеевского из-за инцидента с больницей в Киеве

Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с инцидентом с больницей в Киеве. Об этом министр иностранных дел Чехии написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я решил вызвать [в здание МИД] российского посла в Чехии», — написал Липавский, добавив, что ему «поручено передать послание в Москву».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны России, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала инцидент с попаданием ракеты по территории детской больницы в Киеве. По ее словам, свидетели подтвердили попадание ракеты зенитного ракетного комплекса NASAMS по медицинскому учреждению.