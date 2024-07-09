Российские власти задумали создать еще один новый самолет

Глава Минпромторга Алиханов призвал создать свой дальнемагистральный самолет

Россия нуждается в создании собственного нового дальнемагистрального самолета на базе семейства Ил, потому что только он сможет закрыть те потребности в перевозках, в районе 15 процентов от общего количества, с которыми не могут справиться SJ-100 и МС-21. Об этом в рамках форума-выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге заявил новый глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По его словам, производитель займется разработкой лайнера «в одной из возможных комплектаций». Предполагаемые сроки начала или завершения работ Алиханов не назвал.

В 2023-м когда главой Минпромторга был Денис Мантуров, ныне первый вице-премьер, ведомство сообщило о разработке дальнемагистрального самолета, которую планировали завершить в 2028-2030 годах. Тогда указывалось, что изучением новых технологий и определением облика будущего судна занимается НИЦ Институт имени Жуковского.

В июне 2022-го правительство России утвердило программу развития отечественной гражданской авиации в период до 2030 года. Она понадобилась из-за отказа ведущих мировых производителей авиатехники, в первую очередь Boeing и Airbus, от сотрудничества с российскими авиакомпаниями, что связано с началом боевых действий на Украине.

Программа предусматривала постепенную замену западных лайнеров на российские, которые на тот момент находились в разработке, — это SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100), МС-21, Ил-114-300 и модернизированная версия советского Ту-214. Предполагалось, что поставки самолетов в авиакомпании начнутся в 2023-2024 годах.

Весной этого года стало известно, что сроки передачи всех новых российских самолетов авиакомпаниям переносятся на несколько лет из-за их неготовности. К настоящему времени ни одна из новых моделей не совершила первый полет в той модификации, в которой она должна поставляться перевозчикам, и сроки начала испытаний неизвестны.

При этом в августе прошлого года Сергей Чемезов, глава корпорации «Ростех» (головная компания российских производителей самолетов), утверждал, что массовое выбытие из эксплуатации иностранных гражданских лайнеров из-за проблем с обслуживанием и ремонтом начнется в 2025 году. Однако в мае 2024-го он рассказал, что сроки выбытия иностранных судов перенесены на 2030 год. На этом фоне стало известно об аудите в дивизионе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, отвечает за создания всех новых гражданских самолетов).