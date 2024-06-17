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11:25, 17 июня 2024Экономика

К производителю российских самолетов пришли с проверкой

«Ъ»: консультанты проводят аудит ОАК после переноса выпуска российских самолетов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

По поручению правительства в гражданском дивизионе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), отвечающем за создания всех новых российских гражданских самолетов, проходит аудит. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

На предприятия, где должны выпускать SJ-100, МС-21, Ил-114-300 и Ту-214, пришли после того, как в марте стало известно, что поставки в авиакомпании самолетов, которые должны были заменить иностранные суда, переносятся на несколько лет.

Консультанты оценят эффективность освоения бюджетных средств, выстраивание производственных процессов и руководящих практик. Проверка продлится до августа, по ее итогам эксперты должны дать рекомендации по ускорению всех процессов.

За несколько месяцев аудиторы посетили завод в Комсомольске-на-Амуре, где собирают SJ-100, Иркутский авиазавод, который отвечает за МС-21, и предприятие в подмосковных Луховицах, которое создает Ил-114-300. В перспективе ожидается поездка в Казань, где собирают Ту-214.

Один из собеседников утверждает, что по итогам проверки гражданские проекты ОАК могут передать какой-то крупной компании или банку, как ранее Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) перевели под управление ВТБ, однако решение пока не принято. В Минпромторге также заверили, что пакет акций передавать кому-либо не планируется.

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Ранее сообщалось, что SJ-100 выполнил на аэродроме ЛИИ в Жуковском первый полет в рамках программы сертификационных испытаний. Тем не менее эта версия импортозамещенного лайнера использует франко-российские двигатели, так как отечественный ПД-8 не готов к эксплуатации.

В рамках программы развития гражданской авиации в период до 2030 года, утвержденной два года назад, предполагалось, что поставки новых самолетов в авиакомпании начнутся в 2023 году. В начале 2024-го стало известно, что они переносятся на 2025-2026 годы. В настоящему времени ни один из новых лайнеров, которые должны прийти на смену импортным, не совершил первого полета в той коммерческой версии.

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      Платон Щукин
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