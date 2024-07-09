Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту в Киеве

Небензя: Россия сожалеет о втягивании СБ ООН в пропагандистскую кампанию Киева

Россия сожалеет, что Совет Безопасности ООН оказался втянут в пропагандистскую кампанию Киева. Так прокомментировал заседание организации из-за инцидента с попаданием ракеты в госпиталь «Охматдет» в Киеве постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности [ООН]», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

Совет Безопасности ООН назначил заседание по данному инциденту на 9 июля. По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, на нем Россия представит другим странам факты, которые не подтверждают украинскую и западную версии происшествия.