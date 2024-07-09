Россия нашла нового партнера в создании самолетов

Орешкин намекнул на сборку российских самолетов в Индии

Промышленное сотрудничество России и Индии может распространиться на авиастроительную отрасль. Об этом на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Он намекнул, что одним из способов такого сотрудничества может стать сборка российских самолетов в Индии, однако не раскрыл подробности или конкретные проекты, связанные с новым партнером.

Также во вторник, 9 июля, на форуме-выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о необходимости создания собственного дальнемагистрального самолета на базе семейства Ил, потому что ни SJ-100, ни МС-21 не закроют пустующую нишу.

Чиновник не уточнил возможные сроки начала и завершения проекта. В прошлом году ведомство сообщало о разработке дальнемагистрального самолета, которую планировали завершить в 2028-2030 годах.

Ранее Россия договорилась о сотрудничестве в области авиации с Белоруссией. Стороны собираются разработать и выпускать легкий многоцелевой самолет «Освей». Он должен стать заменой самолету L-410, производство которого Россия не смогла организовать из-за отсутствия авионики.

Программа развития отечественной гражданской авиации до 2030 года, утвержденная два года назад, предусматривала создание новых российских лайнеров, которые должны были постепенно заменить суда западного производства. На такой шаг правительство решило пойти из-за отказа ведущих производителей гражданской авиации от сотрудничества с российскими авиакомпаниями, что связано с началом боевых действий на Украине.

Предполагалось, что первые поставки перевозчикам пойдут в 2023 году, но по состоянию на середину 2024 года ни одна новая модель не совершила первый полет в той комплектации, в которой должна выпускаться. В мае Минпромторг скорректировал сроки поставок на несколько лет. Такое решение объяснили технической неготовностью.