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16:20, 9 июля 2024Культура

Праправнук Льва Толстого возглавил музей памяти писателя

Праправнук Льва Толстого возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Экс-советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой возглавил Государственный музей имени Л. Н. Толстого в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт России.

Приказ о назначении потомка писателя гендиректором музея подписала министр культуры Ольга Любимова. Толстой приступает к своим обязанностям 9 июля.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. На эту должность была назначена Елена Ямпольская, до этого возглавлявшая комитет Государственной Думы по культуре.

До этого Владимир Толстой прокомментировал исключение «Войны и мира» из школьной программы Украины.

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      Мария Рюрикова
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