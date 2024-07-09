Праправнук Льва Толстого возглавил музей памяти писателя

Праправнук Льва Толстого возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве

Экс-советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой возглавил Государственный музей имени Л. Н. Толстого в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт России.

Приказ о назначении потомка писателя гендиректором музея подписала министр культуры Ольга Любимова. Толстой приступает к своим обязанностям 9 июля.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. На эту должность была назначена Елена Ямпольская, до этого возглавлявшая комитет Государственной Думы по культуре.

До этого Владимир Толстой прокомментировал исключение «Войны и мира» из школьной программы Украины.